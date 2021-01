Statsadvokat i Georgia går av

Den føderale statsadvokaten Byung J. «BJay» Pak varslet mandag at han går av fra sitt embete i Georgia. Arkivfoto: Ron Harris / AP / NTB

NTB

Den føderale statsadvokaten Byung J. Pak går av fra sin stilling i delstaten Georgia, to dager etter at han ble kritisert av Donald Trump i en telefonsamtale.

President Trump utpekte Pak til føderal statsadvokat for Georgias nordlige rettsdistrikt, som omfatter 46 fylker, i oktober 2017. Mandag sendte Pak ut en pressemelding der han kunngjorde sin avgang.

I uttalelsen takker Pak presidenten og Senatet for å ha kunnet tjenestegjøre for landet.

Han oppgir ingen begrunnelse for hvorfor han går av eller hva hans videre planer er.

Avskjeden ble kjent mandag kveld, dagen etter at The Washington Post publiserte deler av et telefonopptak fra lørdag der Trump diskuterte valgutfallet i Georgia med delstatens øverste valgfunksjonær Brad Raffensperger. Trump kalte Pak en «aldri-Trumper» i den om lag én times lange telefonsamtalen.

Justisdepartementet hadde natt til mandag norsk tid ikke svart på APs henvendelser om å kommentere saken.

Paks avgang finner sted nesten en måned etter at den Trump-utnevnte føderale statsadvokaten for Georgias midtre rettsdistrikt, som dekker 69 fylker, gikk av.