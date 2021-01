WikiLeaks' medgrunnlegger fortsatt bekymret for Assange

NTB

Medgrunnlegger av WikiLeaks, Daniel Domscheit-Berg, er bekymret for Julian Assange, til tross for at Storbritannia har satt foten ned for utlevering til USA.

I en uttalelse til Redaktionsnetzwerk Deutschland sier Domscheit-Berg at han er svært lettet over at en britisk dommer besluttet at Assange ikke skal utleveres til USA. USA vil stille Assange for retten for spionasje og datainnbrudd.

Domscheit-Berg beskriver likevel situasjonen til Assange som katastrofal. Den britiske dommeren la vekt på at det var fare for at Assange ville begå selvmord ved en utlevering. Domscheit-Berg sier dommeren bør se seg selv i speilet og legger til at fengselsforholdene i Storbritannia ikke er noe bedre.

Tyskeren var med på å starte WikiLeaks, og han var også organisasjonens talsperson i en periode. Han trakk seg imidlertid for ti år siden på grunn av uenigheter med Assange.