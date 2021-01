USA er «ekstremt skuffet» over britisk Assange-avgjørelse

NTB

USA er «ekstremt skuffet» over kjennelsen som avviser utlevering av Julian Assange. De sier de vil fortsette arbeidet for å få WikiLeaks-grunnleggeren utlevert.

Mandag besluttet en britisk dommer at Assange ikke skal utleveres til USA. Hun begrunnet det med faren for selvmord.

– Selv om vi er ekstremt skuffet over domstolens endelige avgjørelse, er vi fornøyde med at USA gis medhold i alle rettsspørsmål, heter det i uttalelsen.

Videre heter det at USA fortsatt vil arbeide for å få ham utlevert.

USA vil stille Assange for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter for ti år siden.