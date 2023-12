Tafatt Manchester United med bortesmell mot West Ham

NTB

West Ham påførte Manchester United sitt åttende ligatap denne sesongen. Formspillerne Jarrod Bowen og Mohammed Kudus briljerte med hver sin scoring.

West Ham slo tilbake etter stortapet mot Liverpool i ligacupen tidligere i uken, og tok seg dermed forbi Manchester United på tabellen og innehar 6.-plassen med 30 poeng.

Manchester United faller ned til 8.-plass med to poeng mindre. Erik ten Hags menn har bare vunnet én av sine siste fem seriekamper.

Lørdagens nederlag var også den fjerde strake kampen uten Manchester United-scoring. Man må tilbake til 1992 for å finne en tilsvarende måltørke i klubbens historie, ifølge Opta.

På grunn av en lang skadeliste måtte Ten Hag benytte den 19 år gamle midtstopperen Willy Kambwala. Franskmannen fikk debuten sin for Manchester United.

Formspillerne i sentrum

Gjestene hadde lenge kontroll defensivt, men nullen røk for Kambwala og resten av United-laget da West Hams Jarrod Bowen scoret kampens første med i underkant av tjue minutter igjen av ordinær tid.

En strålende utsidepasning fra Lucas Paquetá fant Bowen i feltet. 27-åringen brukte to forsøk på å sette ballen i mål.

Noen minutter senere doblet Kudus ledelsen til stormende jubel fra hjemmesupporterne.

– Som angriper er det, det jeg er her for å gjøre, å sette ballen inn i nettmaskene. Det viktigste var at vi fikk de tre poengene. Dette er den perfekte dagen for fansen, sa Kudus ifølge BBC etter kampen

Sjansefattig

Vertene kontret inn scoringen etter en feil fra Kobbie Mainoo. Unggutten bommet på mottaket av en pasning på midtbanen og ga West Ham en gyllen overgangsmulighet, som de tok vare på.

Kampen var lenge sjansefattig.

Ti minutter før pause kom kampens første store mulighet. Kudus slo en svak tversoverpasning bakover i banen som Antony plukket opp. Brasilianeren slo en gjennombruddspasning videre på Alejandro Garnacho, men 19-åringen fant ikke nettmaskene.

Manchester United møter Aston Villa på den tradisjonsrike fotballdagen Boxing Day 26. desember, mens West Ham gjester Arsenal 28. desember.