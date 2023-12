Ottervik inn i ledelsen for ski-VM 2025

NTB

Tidligere Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) blir samfunns- og myndighetskontakt for ski-VM 2025.

Tidligere i høst forlot hun politikken etter 20 år som øverste sjef i Trondheim. Nå går Ottervik løs på nye oppgaver.

– Jeg gleder meg veldig til å være en del av laget sammen med alle de andre ansatte og frivillige fram mot VM i 2025, sier Ottervik i en pressemelding.

Trondheim er vertsby for VM i nordiske grener fra 26. februar til 9. mars 2025. Sist helg fikk Ottervik en forsmak på det som venter.

– Det var kjempeartig å være med på prøve-VM. Veldig stas å få servere utøverne mat og drikke og oppleve arrangementet fra innsiden sammen med alle de andre frivillige, sier hun.

I sin nye rolle har Ottervik som mål å bidra til at ski-VM engasjerer hele Trøndelag. Hovedoppgaven blir å ha tett dialog med kommuner og organisasjoner i regionen.

– Rita har et stort nettverk og gløder for skiidretten og frivilligheten. Vi er veldig fornøyde med at hun ønsker å bli en del av vår ledergruppe, sier VM-sjef Åge Skinstad.