Xavi røper Messi-samtaler: – Han passer perfekt inn

Barcelona-trener Xavi er klar på at han ønsker Lionel Messi tilbake i klubben. Foto: Manu Fernandez / AP Photo / NTB.

NTB

Barcelona-trener Xavi innrømmer at han er i samtaler med Lionel Messi om en mulig retur til den katalanske storklubben, men sier at alt er opp til argentineren.

– Jeg sa til klubbpresidenten at Messis retur er fornuftig. Det er det ingen tvil om i det hele tatt, han passer perfekt inn i systemet vårt. Jeg har den taktiske planen i tankene med Leo, sa Xavi til Sport, ifølge Fabrizio Romano.

Det har i en stund vært tydelig at Messi ønsker seg bort fra den franske hovedstaden og Paris Saint-Germain. Argentineren har imidlertid vært kraftig linket til den saudiarabiske klubben Al-Hilal.

I starten av mai fikk nyhetsbyrået AFP bekreftet fra en kilde at argentineren var klar for en overgang til saudiarabisk fotball. Det gikk imidlertid 35-åringens far, Jorge Messi, ut og avkreftet bare noen timer senere.

Barcelona har også vært tydelige på at de prøver å lokke Messi tilbake til den katalanske hovedstaden. Både klubbpresident Joan Laporta og Xavi har fridd til argentineren i pressen.

– Nå er det er opp til Leo (Messi). Han må bestemme seg, det er opp til ham … Men jeg snakker med Leo, ja, sa Xavi mandag kveld.

Xavi og Messi var lagkamerater i Barcelona mellom 2004 og 2015. I den perioden vant de alle trofeer som var mulige å vinne.