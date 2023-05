Skeid rystet Kristiansund – Fredrikstad ny serieleder i 1. divisjon

NTB

Kristiansund klarte bare 2-2 mot Skeid i 1. divisjon mandag. Dermed tok Fredrikstad seg opp på tabelltopp etter 2-1-seier over tabelljumbo Åsane.

Kristiansund var serieleder før runden med 17 poeng, mens Skeid lå nest nederst med stusslige seks poeng.

Ti minutter før pause var det likevel Skeid som gikk opp i føringen da Johnny Buduson satte et straffespark i mål. Fem minutter senere doblet Marcus Melchior ledelsen for oslolaget.

Leander Alvheim reduserte for Kristiansund tjue minutter ut i 2. omgang. 18-åringen fullførte opphentingen på egen hånd da han utlignet til 2-2 på overtid.

Fem minutter på overtid ble Henrik Johansen helten for Fredrikstad da han satte inn 2-1-scoringen mot Åsane. Riki Alba ga østfoldingene en drømmestart etter tre minutter, men Mame Ndiaye utlignet med to minutter igjen av ordinær tid.

Både Fredrikstad og Kristiansund står med 18 poeng. Det samme gjør Kongsvinger på 3.-plass, som vant 1-0 mot Sogndal mandag. Adem Guven ble matchvinner for Vegard Hansens mannskap. Ett plussmål skiller mellom de tre første på tabellen.

Rødt kort

Bare ett poeng bak tettrioen følger Start, Sogndal og Ranheim. Sistnevnte ville vært serieleder om laget hadde holdt på ledelsen i bortekampen mot Start, men sørlandsklubben vendte til 2-1.

Ruben Kristensen Alte sendte Ranheim i ledelsen. Etter en drøy halvtime utlignet LSK-utleide Henrik Skogvold. Nederlandske Luc Mares fastsatte resultatet til 2-1-seier for Start fra straffemerket fem minutter før pause.

Ranheims Lasse Qvigstad fikk sitt andre gule kort for en sen takling sju minutter etter pause.

Claudio Braga scoret på straffe rett før pause og sikret 1-0-seier for Moss over Raufoss. Laget er på 7.-plass bare to poeng bak serielederen.

Mål mot gamleklubben

Sandnes Ulf tok med seg alle tre poengene fra bortekampen mot Mjøndalen. Matias Moldskred var svært delaktig i 3-1-seieren med sine to scoringer mot gamle lagkamerater.

Kristian Lien sto for reduseringen til bruntrøyene og er fortsatt toppscorer i 1. divisjon med sju fulltreffere.

Ange Mutsinzi ble helten for Jerv da han sikret 2-1-seier fire minutter på overtid mot nyopprykkede Hødd.

Robin Raschs frisparkmål ble avgjørende da KFUM Oslo slo Bryne 1-0.