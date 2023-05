Canada tok sin 28. VM-tittel i ishockey: – Mange som ikke trodde på oss

NTB

Tyskland ledet to ganger, men Canada kom tilbake og vant VM-finalen i ishockey med 5-2. Nordamerikanerne ble historiske med finaleseieren.

Canada er nå mestvinnende nasjon i VM-sammenheng. Russland har 27 titler, der 22 av dem kom som del av Sovjetunionen.

Canada måtte kjempe for seieren i finalen mot Tyskland søndag, men to mål av Samuel Blais hjalp godt på vei til en snuoperasjon og seier. Canada har vunnet to av de siste tre verdensmesterskapene.

Det var vill jubel etter sluttsignalet. Canada tapte to kamper på vei mot tittelen i årets VM. En av nederlagene kom da Norge tok en svært sterk seier etter straffeslagkonkurranse i puljespillet.

Canada sendte ut vertsnasjonene Finland og Latvia i kvart- og semifinale. Finland var regjerende mester og en av de største favorittene til å gjenta bedriften på hjemmebane.

Svarte kritikerne

– Det var mange som ikke trodde på oss da de så lagoppstillingen vår, men vi vokste sammen som lag, og nå er vi verdensmestere, sa Milan Lucic til SVT.

Han ble Stanley Cup-mester med Boston Bruins for 12 år siden. Nå vant 34-åringen VM også.

Tyskland overrasket stort ved å ta seg til finalen med seier over USA i forlengning i semifinalen.

Tidligere søndag gikk USA på nok et sjokktap da Latvia tok seieren i bronsekampen, også det etter forlengning.

Tyskerne var påskrudd fra start også i finalen i finske Tammerfors søndag, men måtte til slutt nøye seg med sølvmedaljen. Tyskland har aldri før spilt VM-finale, men har fire bronsemedaljer, sist i 2021.

Snudde

John Peterka sendte Tyskland i ledelsen etter sju minutter, men Samuel Blais utlignet bare tre minutter senere.

I 2. periode scoret Daniel Fischbuch for tyskerne, men igjen varte ikke ledelsen i mer enn fire minutter. Lawson Crouse sørget for at lagene var likt inn i tredjeperioden.

Der sikret Blais, Tyler Toffoli og Scott Laughton seieren for Canada med hver sin scoring.

– Jeg er litt frustrert. Jeg synes ikke Canada var bedre enn oss, men de straffet våre feil. Det skal vi lære av. Jeg er 100 prosent sikker på at det ikke er siste gang vi er i finale, sa Detroit-back Moritz Seider til SVT.

VM i 2024 arrangeres i Tsjekkia med spillesteder i Praha og Ostrava. Norge beholdt plassen i elite-VM med sjuendeplass i gruppespill. Laget ble nummer 13 av 16 lag i VM.