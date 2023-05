Erling Braut Haaland mottok pris: – Forventet ikke at det skulle gå så bra

22-åringens debutsesong i England etter overgangen fra Borussia Dortmund har gått over all forventning, også for jærbuen selv.

Erling Braut Haaland ble en umiddelbar hit i Manchester City. 52 mål senere innrømmer superspissen at han ikke regnet med så mange nettkjenninger.

– Det var aldri noe tvil. Jeg visste at jeg kom til å prestere, og jeg visste at jeg skulle spille i et godt lag. Jeg tvilte aldri, for å være ærlig, sier Haaland i et intervju med Sky Sports.

Intervjuet er gjort i forbindelse med prisen han er tildelt av foreningen for engelske sportsjournalister (FWA). 22-åringens debutsesong i England etter overgangen fra Borussia Dortmund har gått over all forventning, også for jærbuen selv.

– Jeg forventet ikke at det skulle gå så bra. Jeg forventet likevel å score. City scoret 100 mål i fjor. For meg å komme inn i dette laget å score – selvfølgelig forventet jeg det, men ikke så mange, sier han.

City og Haaland har vunnet Premier League. Fortsatt gjenstår FA-cupfinale mot Manchester United og Champions League-finale mot Inter.

Før det venter sesongens siste Premier League-kamp. Da skal Haaland forsøke å pynte på scoringsrekorden på 36 mål.