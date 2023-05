Store forbund på gjerdet i presidentkampen: – To kvalifiserte kandidater

NTB

Flere av de tyngste særforbundene har ikke bestemt seg for om Berit Kjøll eller Zaineb Al-Samarai er best egnet som idrettspresident de neste fire årene.

NTB har tatt en ringerunde til idrettskretser og særforbund før idrettstinget neste helg. Der skal idrettspresidenten for de neste fire årene velges.

Av de 14 særforbundene som har to eller flere stemmer på tinget, er det kun Norges Håndballforbund (3 stemmer) og Norges Rytterforbund (2) som har uttrykt sin støtte til sittende president Kjøll.

Norges Fotballforbund (4), Norges Skytterforbund (2) og Norges Svømmeforbund (2) har allerede stilt seg bak Al-Samarai. Norges Cykleforbund (2) opplyser til NTB at det også støtter Al-Samarai.

– NCF har gjennomført en grundig prosess der blant annet samtaler med begge presidentkandidater har dannet et godt grunnlag for vår beslutning. Vi har videre fulgt godt med i ulike fora og ikke minst i valgkampen, og vår konklusjon er at vi støtter valgkomiteens grundige arbeid og innstilling , sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes til NTB.

Valgkomiteen i Norges idrettsforbund har innstilt på at Al-Samarai bør bli den nye presidenten. Innstillingen var samtidig delt. Likevel viser undersøkelser NTB har gjort, at vinden blåser Al-Samarais vei.

Sju av de åtte gjenstående forbundene med to stemmer eller mer opplyser til NTB at de ikke har bestemt seg. Skiforbundet har ikke besvart NTBs henvendelse.

God diskusjon

Bedriftsidrettsforbundet hadde styremøte sist uke.

– Vi hadde en god diskusjon. Vi har endt opp med å avvente. De gode diskusjonene har ført til at vi føler at vi har to reelle kandidater, sier president Sverre Flatebø til NTB.

Flere forbund skal etter planen bestemme seg i løpet av den kommende uka.

Norges Volleyballforbund vil derimot følge debatten helt inn.

– Vi har ikke tatt en beslutning og stiller med åpent sinn. Det er interessant det som skjer i debatten fram mot tinget, og også det som skjer under tinget, sier volleyballpresident Eirik Sørdahl til NTB.

– Det er hyggelig på vegne av norsk idrett at vi har to gode, kvalifiserte kandidater som ønsker å stille, legger han til.

Debatt torsdag

Mange har hatt og skal ha møter med de to kandidatene den nærmeste tiden. Det blir travelt for Al-Samarai og Kjøll, som også skal delta i en debatt i regi av Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) torsdag.

Kampsportforbundet har to stemmer og skal avgjøre sin innstilling torsdag.

– Styret har ikke landet ennå. Akkurat nå er det ganske åpent, sier president Kim Eilertsen til NTB.

Han sier at styret vil ta stilling etter torsdagens debatt hos SFF, som vil være et lukket møte.

Slik fordeles stemmene under idrettstinget:

Kjøll avgjorde presidentvalget for snart fire år siden med 50,61 prosent av stemmene mot storfavoritten Sven Mollekleivs 49,39. To stemmer avgjorde da valget.

Disse stemmer i presidentvalget:

* Idrettskretsene: 75 stemmer

* Særforbundene: 75 stemmer

* Idrettsstyret: 14 stemmer