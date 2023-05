Guardiola forsvarer anonym Haaland: – Neste gang blir litt enklere

NTB

Erling Braut Haaland ble temmet av Real Madrid i den første mesterligasemifinalen, men Manchester City-manager Pep Guardiola er ikke bekymret foran returkampen.

Det var store forhåpninger til hva Haaland kunne få til på Santiago Bernabéu. Jærbuen hadde gjort 51 mål på 46 City-kamper, men i tirsdagens 1-1-kamp kom han aldri ordentlig med i spillet.

En viktig årsak var en solid forsvarsjobb av Antonio Rüdiger. Tyskeren lyktes svært godt med å stoppe City fra å gi Haaland ballen i farlige områder.

– Gratulerer til Rüdiger, men la oss ikke glemme at Erling er 22 år og spilte sin første semifinale i Champions League. Det var også første gang han var på Bernabéu, en av de største scenene, mot en klubb med topp klasse, godt forsvar, midtbanespillere og spisser. Neste gang blir litt enklere, sa Guardiola på en pressekonferanse før søndagens ligakamp borte mot Everton.

– Hvis vi som lag spiller litt bedre på enkelte områder, slik vi ser det for oss inn mot onsdagens kamp, blir det kanskje enklere for ham, la City-sjefen til.

Haaland har gått to strake kamper uten å score. De siste årene har han nesten aldri opplevd at en slik rekke tar seg opp i tre oppgjør eller mer. Det er dårlig nytt for Citys neste motstandere.

Returkampen mot Real Madrid spilles i Manchester onsdag fra klokken 21.

