«Perfekt» sesongstart for Bodø/Glimt: – Ekstremt solide

NTB

To tidlige mål fra Albert Grønbæk og Faris Pemi ordnet en komfortabel 3-0-seier for Glimt borte mot Aalesund i Eliteseriens tredje runde søndag.

Bodø/Glimt klinket til fra start og hadde få problemer med å sikre sesongens tredje trepoenger mot poengløse AaFK. Glimt opparbeidet seg en tomålsledelse allerede etter 16 minutter, og håpet om å få med seg noe som helst fra oppgjøret ble fort svært lite for Aalesund.

– Det er litt fasit på kvalitetsforskjellen på de to lagene, sa Aalesunds David Fällman til TV 2 etter kampen.

Med nok en seier i boks har Glimt fått en glimrende start på årets sesong. Med full pott, ni scoringer og null mål imot etter tre kamper, kan de fort bli laget å slå.

– Vi går ut i hundre sånn som vi har gjort i alle kampene hittil. Vi scorer tidlig og kontrollerer egentlig matchen fra start til slutt, sa Pellegrino etter kampslutt.

Også Glimt-trener Kjetil Knutsen var fornøyd med søndagens prestasjon.

– Vi er ekstremt solide i dag. Hvis vi skal bruke ett ord på prestasjonen i dag, så er det den beste måten å oppsummere det på.

Grønbæk-mål

Glimt spilte kampen uten Hugo Vetlesen, mens Sten Grytebust meldte forfall for vertene. Begges erstattere var svært involvert i oppgjøret, hvor Morten Konradsen noterte seg for to målgivende pasninger, mens Michael Lansing måtte stå imot et realt trykk mot Aalesund-målet.

Albert Grønbæk trengte ikke mer enn drøye fem minutter på å sende gjestene i ledelsen. Etter raskt kombinasjonsspill fikk dansken ballen fra Konradsen og la til rette for skudd.

Fra 19 meter traff sendte han ballen sikkert og utakbart ned i hjørnet bak Grytebust-erstatter Lansing.

Glimt beholdt foten på gasspedalen, og ti minutter senere doblet Pemi ledelsen med et hodestøt. Målet kom nok en gang etter godt og tålmodig angrepsspill fra Kjetil Knutsens menn, og for andre gang i kampen var det Konradsen som sto for den målgivende pasningen.

Annullering

Etter 23 minutter virket Pemi å ha satt sitt andre for dagen, men VAR annullerte scoringen på grunn av en hårfin offside.

14 minutter etter hvilen ordnet Amahl Pellegrino 3–0 på en innøvd frisparkvariant. Fredrik André Bjørkan så ut til å ha fått en tå på ballen, men reprisene viste at Pellegrino skal krediteres for scoringen.

– Han er dessverre litt for treig. Han må trene litt mer på akselerasjon så får han den neste gang, sa Pellegrino med glimt i øyet.