Klinec vant historiens første skiflygingsrenn for kvinner i Vikersund

Ema Klinec satte ny verdensrekord i Vikersund søndag. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Ema Klinec satte ny verdensrekord og var overlegent best i tidenes første offisielle skiflygingsrenn for kvinner i Vikersund. Silje Opseth ble nummer to.