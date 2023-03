Liverpool ned på jorda – tapte 0-1 for Bournemouth

Philip Billing ble matchvinner for Bournemouth da Liverpool gikk på en stjernesmell lørdag. Foto: Kieran Cleeves / PA via AP / NTB

NTB

Liverpool gikk på en ordentlig stjernesmell med 0-1-tap for Bournemouth i Premier League lørdag.

Danske Philip Billing ble matchvinner med sin scoring etter en halvtimes spill i den første omgangen.

Det var en svært viktig seier for bunnsliteren i Premier League. Med trepoengeren klatret Bournemouth over nedrykksstreken.

Dermed ble det et tilbakeslag for Liverpool etter at de knuste erkerival Manchester United 7-0 sist runde. De rødkledde kom til mange store muligheter, men etter at Mohamed Salah bommet på straffespark 20 minutter før slutt, greide de aldri å utligne.

– Hva kan jeg si? Det var aldri helt vår kamp. Vi dominerte første omgang, men vi sendte ballen til feil steder mot et kompakt lag, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport.

Hypotetisk Klopp

Med det taper de trolig terreng i kampen om topp fire i ligaen, som gir mesterligaspill neste sesong.

– Det er veldig hypotetisk, men om vi scorer der, så kanskje snur vi kampen. Det gjør ikke prestasjonen bedre, men det kunne endret resultatet, sa Klopp om Salahs straffebom.

Merseyside-klubben har tre poeng opp til Tottenham på fjerdeplass. Newcastle er poenget bak Liverpool og har i tillegg to kamper til gode.

Liverpool tar imot Fulham på hjemmebane neste runde.

Åpent

Det var en jevn åpning på kampen der begge lag skapte gode muligheter. Den største kom hjemmelaget til, men Dango Ouattara fikk for spiss vinkel etter å ha rundet LIverpool-keeper Alisson, og skuddet gikk i nettveggen.

Like etterpå satte Cody Gakpo ballen i mål for Liverpool, men nederlenderen var noen få centimeter offside, og nettkjenningen ble annullert.

Etter 28 minutter sendte Billing Bournemouth opp i ledelsen. Vertene spilte seg opp på kanten og Ouattara kom seg fri. Han slo så et flott innlegg som Billing hadde få problemer med å omsette i mål med foten fra kloss hold.

Straffebom

Etter at Liverpool hadde presset lenge, fikk de straffespark med rundt 20 minutter igjen.

Headingen fra Diogo Jota traff armen til Adam Smith, og etter en VAR-sjekk blåste dommeren straffe.

Salah er vanligvis sikkerheten selv fra straffemerket, men egypterens avslutning gikk utenfor mål. Liverpool fikk aldri ballen i mål og måtte tåle tap.

Neste utfordring for Liverpool er mot Real Madrid i mesterligaen. Der må de røde slå tilbake etter 2-5-tapet på hjemmebane om de skal avansere til kvartfinalen.