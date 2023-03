Indonesisk fotballdommer dømt til 18 måneders fengsel etter stadiontragedie

NTB

To fotballedere i Indonesia er dømt til fengselsstraff etter stadionkatastrofen der 135 mennesker mistet livet.

En av fotballhistoriens verste tribunetragedier utspilte seg i oktober i fjor da supportere tilhørende klubben Arema FC stormet banen etter 2-3-tapet for rivalen Persebaya Surabaya i indonesisk fotball.

Banestormingen ledet til det komplette kaos, og politiet tok i bruk tåregass i et forsøk på å få kontroll på situasjonen. Mange mennesker døde av kvelning eller ble trampet i hjel.

I etterkant ble fem personer siktet og stilt for retten. Torsdag falt dommen mot flere av de tiltalte.

Fengselsstraff

Den første personen som ble dømt fikk 18 måneders fengsel. Personen satt ifølge indonesiske medier i organisasjonskomiteen til hjemmelaget Arema FC.

Ifølge retten hadde han ansvaret for at det ble solgt flere billetter til den aktuelle kampen enn tillatt.

Påtalemyndigheten hadde bedt om seks år og åtte måneders fengsel for den aktuelle mannen.

Senere ble også en annen person, som hadde sikkerhetsansvar under kampen, dømt til ett års fengsel.

De to mennene har sju dager på å anke dommen.

Venter på dom

Tre lokale politifolk er også siktet for hendelsen og venter på dom.

I etterkant av hendelsen opprettet den indonesiske presidenten Joko Widodo en granskningsgruppe. Den konkluderte med at polititjenestemennene som var på vakt under kampen ikke hadde kunnskap om bruk av tåregass, og at den ble brukt helt «tilfeldig».

I tillegg ble det fastslått at den massive bruken av tåregass var hovedårsaken til katastrofen.

I januar startet rettssaken mot fem menn som var tiltalt som følge av stadionkatastrofen. De fem mennene var tre politimenn og to ledere i Arema FC.