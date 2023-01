Bekreftet: Sean Dyche ansatt som ny Everton-manager

NTB

Sean Dyche blir Frank Lampards etterfølger som manager i Everton. Hans oppgave blir å styre unna nedrykk fra Premier League.

Lampard fikk nylig sparken som følge av svake resultater over lang tid. Mandag ble Dyche klar som hans erstatter på en 2,5-årskontrakt.

– Det er en ære å bli manager i Everton. Jeg og mitt støtteapparat ivrer etter å få denne store kubben på rett kjøl igjen, sier engelskmannen i en uttalelse.

– Jeg vet at Everton-fansen er engasjerte og at denne klubben betyr mye for dem. Vi er klare til å jobbe og gi dem det de vil ha. Det starter med å spille for drakta, gi alt og gå tilbake til de grunnleggende prinsippene Everton har stått for i lang tid, legger Dyche til.

51-åringen kommer fra en periode som klubbløs. I fjor vår fikk han sparken etter mange år i Burnley, og før det var han i Watford.

Gamle kjente

Dyche kjenner flere av spillerne i Everton godt fra tiden i Burnley. Der hadde han blant andre forsvarsklippen James Tarkowski som en av sine elever.

Ifølge Sky Sports og Daily Mail var Dyche og tidligere Leeds-sjef Marcelo Bielsa toppkandidatene til Everton-jobben. Bielsa skal ha vært klubbeier Farhad Moshiris førstevalg, men flere ting gjorde det vrient å komme til enighet med trenerveteranen.

Bielsa skal blant annet ha ønsket å overta Everton først til sommeren. Argentineren skal ha argumentert for at han trenger et overgangsvindu for å forme spillerstallen slik han ønsker den. I tillegg skal kostnaden ved å ansette Bielsa og hans faste støtteapparat ha vært stor.

Tøff debut

Everton ligger nest sist på tabellen i Premier League og er i fare for å rykke ned. Liverpool-klubben har vært på øverste nivå sammenhengende siden 1954.

– Det er kvalitet i stallen, men vi må få spillerne til å skinne, sier Dyche.

Hans første kamp blir av det svært tøffe slaget. Lørdag kommer serieleder Arsenal til Goodison Park.