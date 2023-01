IOC vil ha russiske og belarusiske utøvere i OL under nøytralt flagg

NTB

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpner døren for å la utøvere fra Russland og Belarus konkurrere i Paris-OL i 2024.

I en uttalelse hevder IOC at et klart flertall av utøverrepresentantene ønsker å la russere og belarusere delta under nøytralt flagg.

IOC-styret møttes onsdag for å drøfte videre sanksjoner mot Russland og Belarus.

– Dagens uttalelse oppsummerer en omfattende konsultasjonsprosess så langt. Og beskriver forutsetningene for videre prosess for eventuell deltakelse av russisk/belarusisk pass fremover, skriver styremedlem i IOC, Kristin Kloster Aasen, i en SMS til VG.

I pressemeldingen skriver IOC blant annet at «ingen idrettsutøvere skal forhindres fra å konkurrere basert på hvilket pass man har».

– Uakseptabelt

Til NRK sier Norges idrettspresident Berit Kjøll at det norske standpunktet ikke har endret seg når det kommer til russisk og belarusisk deltakelse.

– I dagens situasjon er det uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt, sier Kjøll.

IOC stiller to krav til de russiske og belarusiske utøverne som ønsker å stille i OL. De kan ikke ha utvist støtte til krigen i Ukraina, og de må også oppfylle Wadas antidopingregelverk og følge antidopingregimet.

På telefon med Macron

Så sent som tirsdag kveld sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron at russere ikke må få delta i Paris-OL neste år.

– Vi diskuterte diplomatiske steg for å få slutt på krigen. Jeg understreket særlig at utøvere fra Russland ikke bør ha noen plass i OL i Paris, skrev Zelenskyj på Telegram etter telefonsamtalen med Macron.

Det var tirsdag elleve måneder siden Russlands invasjon i Ukraina.

Siden har Russland vært utestengt av IOC og store deler av idrettsverdenen. Det har også vært sanksjoner mot Belarus for landets rolle i krigen.

De neste olympiske lekene arrangeres i Paris i 2024 og Milano/Cortina i 2026.