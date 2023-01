Mikaela Shiffrin slo verdenscuprekorden til Lindsey Vonn: – Den største noensinne

NTB

Endelig ble Mikaela Shiffrin (27) den mestvinnende kvinnealpinisten i verdenscupens historie. Tirsdagens seier førte henne forbi Lindsey Vonn.

Både Shiffrin og Vonn sto med 82 seirer i verdenscupen foran storslalåmrennet i Kronplatz i Italia, men med Shiffrins seier kom hun opp i 83.

Ingen annen kvinne har vunnet så mange ganger i verdenscupen. Snart er hun nok også forbi Sveriges Ingemar Stenmark. Sistnevnte har 86 seirer, og det er flest seirer uansett kjønn.

Shiffrin er bare 27 år, og uten skader er det gode muligheter for at Aleksander Aamodt Kildes kjæreste tar seg forbi den svenske legenden allerede denne sesongen.

Kilde utropte henne tirsdag til den største noensinne.

Sterk

Shiffrin viste svært sterke takter i Italia. Hun ledet med 13 hundredeler på Lara Gut-Behrami etter 1. omgang, og hun kjørte også raskest av samtlige i 2. omgang. Hun slo Gut-Behrami på 2.-plass med 45 hundredeler. Italias Federica Brignone var 1,45 sekunder bak på 3.-plass.

– Jeg er full av følelser, og jeg vet ikke hva jeg skal si akkurat nå, sa Shiffrin i seiersintervjuet.

Hun slapp ikke før hun i løpet av kvelden hadde satt ord på både tanker og følelser.

– Jeg var litt nervøs før finaleomgangen, mest fordi jeg hater å vente. Da jeg satte utfor, var det som om det ble helt stille, og jeg ga alt jeg kunne i hver eneste sving. Det var fantastisk å komme i mål og se at jeg hadde greid det, sa hun gjennom USAs skiforbund.

– GOAT

– Jeg hadde hørt at de andre kjørte fort, og jeg tenkte at dette kan jeg tape. Det er utrolig at jeg hadde mentalt fokus nok til å være så sterk i finalen, sa hun.

Hennes norske kjæreste var imponert, om ikke overrasket.

GOAT, skrev Aleksander Aamodt Kilde på Twitter , med forkortelsen for «greatest of all time».

– Tallene hennes er bare sinnssyke, sa Kilde ifølge AFP. Han tok selv sin 20. verdenscupseier i Kitzbühel lørdag.

– Jeg kan ikke beskrive det, men hun elsker bare å stå på ski, og hun elsker å bli bedre. Innstillingen hennes er noe helt eget, og derfor er hun en briljant idrettsutøver.

Klaffet ikke

Ragnhild Mowinckel hadde 1,41 sekunder opp til Shiffrin etter første omgang. Da lå hun på 9.-plass. I 2. omgang klaffet det ikke for Molde-jenta, og hun falt ned til 11.-plass etter en stor feil i henget. Det skilte 2,59 sekunder opp til den suverene vinneren fra Vail i Colorado.

Mowinckel tok karrierens tredje verdenscupseier da hun vant super-G i Cortina d'Ampezzo sist helg.

Thea Louise Stjernesund kjørte seg oppover listene etter en variabel 1. omgang. Hun endte på 16.-plass etter en god 2. omgang. Mina Fürst Holtmann lå på 18.-plass etter 1. omgang, men kjørte ut i 2. omgang.

Maria Therese Tviberg kjørte ut i 1. omgang.