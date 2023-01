Røiseland femte best i Anterselva: – Veldig fornøyd

NTB

Marte Olsbu Røiseland endte som nummer fem på jaktstarten i italienske Anterselva lørdag. Tyske Denise Herrmann-Wick vant rennet.

Røiseland var på skuddhold til pallplassen da hun var i teten inn på siste skyting. Der bommet hun to ganger, og dermed glapp pallen.

– To bom på siste stå, det skal ikke skje, men det var en uvant situasjon for meg. Jeg trenger trening på det, så det var veldig godt å få prøvd en sånn situasjon før VM, sa Røiseland til NRK etter rennet.

Røiseland har deltatt i få konkurranser i årets sesong etter en trøblete høst. Om to uker er det VM i Oberhof.

– Jeg har ingenting å stille opp med på sisterunden mot de beste. Det er kjedelig, for jeg har veldig lyst til å være med å kjempe om pallen der. Men jeg er veldig fornøyd med femteplass, og så håper jeg det at det kommer et knepp opp og at jeg kan være med å kjempe om pallen i VM, fortsatte Røiseland.

Startet i fjerdeposisjon

Røiseland startet rennet som nummer fire, 15 sekunder bak ledende Dorothea Wierer. Røiseland fikk en god start på løpet da hun skjøt fullt på første skyting. På andre skyting ble det en bom, og Røiseland havnet i gruppen bak ledende Wierer.

På tredje skyting bommet Wierer, mens Røiseland skjøt fullt. Røiseland kunne dermed gå ut i tet, like foran sin italienske motstander.

På siste skyting ble det likevel to bom for Røiseland, som da fikk en tøff kamp om pallplassen. Den norske stjernen endte til slutt som nummer fem i mål.

Herrmann-Wick bommet én gang på siste skyting, noe som holdt til seier i rennet. Lisa Vittozzi skjøt 20 treff og gikk seg opp fra en 13.-plass til en andreplass i rennet. Elvira Öberg tok tredjeplassen.

Gikk seg opp

Ingen av de andre norske greide å hevde seg i torsdagens sprint og startet derfor langt bak teten i jaktstarten.

Karoline Knotten leverte en flott konkurranse, og gikk seg opp til en 19.-plass i mål etter å ha startet løpet som nummer 43. Knotten traff på alle 20 skuddene sine i løpet.

Ingrid Landmark Tandrevold bommet fire ganger og gikk seg opp til en 38.-plass etter å ha startet som nummer 52.

Ragnhild Femsteinevik bommet seks ganger og endte som nummer 44.

Helgens verdenscupkonkurranser er de siste før VM i Oberhof begynner 8. februar.