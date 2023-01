Klæbo har ikke bestemt seg om NM: – Målet mitt er å gå

NTB

Hvis alt går etter planen, går Johannes Høsflot Klæbo sprinten i NM før han drar til høyden og går verdenscupsprinten i Livigno

Men sikkert er det ikke. Planen er ikke endelig spikret. Det som er sikkert, er at han reiser hjem til Trondheim mandag.

– Så får vi se hvor lenge vi blir. Det er ikke sikkert at det blir så mange dager. Det blir i hvert fall et par dager, og så kan det hende at jeg stikker til Skeikampen før jeg drar til høyden igjen. I forhold til NM får jeg bare se hvordan kropp og hode kjennes ut når det nærmer seg, sa Klæbo.

Sprinten i NM på Gjøvik går torsdag 19. januar. Om Klæbo drar til NM, blir det høyst trolig bare den distansen han kommer til å gå.

– Står mitt hjerte nært

– Du vil helst droppe NM og dra rett ned til høyden?

– Nei, i utgangspunktet er jeg for å gå i NM. Det står mitt hjerte nært. Hvis jeg føler for det og kropp og hode kjennes bra ut, så går sprinten i NM før jeg drar til høyden.

– Tiril Udnes Weng ønsker å droppe NM og dra til Livigno for å gå verdenscup.

– Jeg synes dette er supervanskelig. Målet mitt er å gå NM, og jeg vet hvor viktig det for arrangør og den biten, og det er hyggelig å være med å bidra tilbake til klubben. Jeg har lyst til å gå NM. Hvis andre ikke har lyst, får det være deres valg. Når NM er lagt samtidig som verdenscup, kan ikke vi som utøvere ta hensyn til det. Skal du vinne sammenlagt, må du gå skirenn. Så enkelt er det. Det er det samme for meg og Tiril og andre, sa Klæbo.

Dilemma

Klæbo er i en særstilling. Som landslagets klart beste utøver gjør han mer eller mindre som han vil. Det er i prinsippet han som bestemmer selv.

En annen utøver som sliter med samme dilemma, er Pål Golberg og de øvrige som også går sprint. I Livigno er det kun sprinter på programmet.

Hva det ender opp med, vil de nærmeste dagene vise. Løperne er i utgangspunktet forpliktet til å starte i NM i henhold til utøverkontrakten. Skiforbundets ledelse, trenere og utøvere vil i fellesskap ende opp med hva de forskjellige utøverne bestemmer seg for.

– Det er mulig å reise ned til Livigno fredag kveld og gå der lørdag. Det skal gå fint. Men om ikke kroppen kjennes klar for det, er det ikke sikkert at jeg går i Livigno heller.