Zelenskyj med klar beskjed til IOC

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker ikke at russiske og belarusiske utøvere skal slippe til under Paris-OL i 2024. Foto: Genya Savilov / AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er klar på at russiske idrettsutøvere ikke burde få slippe til igjen under Paris-OL i 2024.

Zelenskyj sa til presidenten for Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, at han var sterkt imot forslaget fra USAs olympiske og paralympiske komité om å la utøvere fra Russland og Belarus konkurrere ved lekene i Paris, forutsatt at de ikke deltar under deres lands farger eller flagg.

Amerikanske komitémedlemmer uttalte mandag at det var «enstemmig interesse» blant delegatene på et IOC-toppmøte om å komme opp med en løsning som vil tillate idrettsutøvere fra Russland og Belarus å returnere til lekene.

– Siden februar har 184 ukrainske idrettsutøvere dødd som et resultat av Russlands handlinger. Man kan ikke prøve å være nøytral når grunnlaget for et fredelig liv blir ødelagt og universelle menneskelige verdier blir ignorert, sa Zelenskyj ifølge AFP.

– Den eneste løsningen er fullstendige isolasjon av terrorstaten på den internasjonale scenen. Spesielt gjelder dette internasjonale sportsbegivenheter, fortsatte han.

Russiske og belarusiske idrettsutøvere har vært utestengt i de fleste internasjonale idrettsforbund siden invasjonen av Ukraina i februar.