Stolt Petter etter lillebrors 2.-plass: – Du må spørre hva som er i pungen til pappa

NTB

Petter Northug (36) var både rørt og kry etter at den ni år yngre broren Even Northug spurtet inn til sin første individuelle pallplass i verdenscupen.

Den langt mer kjente Petter sto trygt og godt plassert ved siden av Ernst A. Lersveen i TV 2s intervjuboks da lillebroren kom inn til 2.-plass bak suverene Johannes Høsflot Klæbo i fredagens klassisksprint i kalde Ruka.

I likhet med oss andre har han gang på gang sett broren slukne i finaleheatene tidligere. For noen år siden så han også at broren Tomas tok plass på verdenscuppallen.

Nå var det Even som kom i fotografenes søkelys.

– Det som har vært hans svakhet har blitt hans styrke, og det er at han klarer å skru på en bryter i finalen når det gjelder som mest. Det er artig å se at han klart å gjøre den jobben som kreves for faktisk å være med å prege en sprint i semifinale og finale når det skal avgjøres, sa Northug til NTB og Adresseavisen.

– Even er tredjemann Northug med pallplass i verdenscupen. Hva er det med Northug-familien?



– Nei, du må spørre hva som er i pungen til pappa. Det er han som har gjort mye av jobben, og gratulasjonene sendes hjem til ham. Jeg tror nok at han er enda mer rørt enn meg. Hvis du tenker deg disse scenene versus de hjemme på gården i Mosvika, så håper jeg både sykehjelp og helsehjelp er på vei dit, sa Petter.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Petter Northug jr. var på plass som ekspertkommentator for TV2 under den nasjonale sesongåpningen i langrenn på Beitostølen. Les mer Lukk

Balanse

Aftonbladets reporter ville vite om ikke også mamma May hadde hatt sitt å si i likhet med pappa John.

– Jo, da. Det har vært pratet om det i mange år at den balansen mellom mamma og pappa, nok er en av grunnene til at vi har lyktes så godt alle sammen. Det er en familiebedrift som har fått til dette. Jeg er stolt når jeg står her som storebror og minstemann er på pallen.

Even Northug hadde også fått med seg at broren var stolt, men han ikke minst også fornøyd selv med at han hadde fått oppmerksomhet selv for noe han selv hadde oppnådd.

– Det er stort. Jeg har tenkt på denne dagen, at den måtte komme. Jeg hadde en sprint i Oberstdorf i fjor der jeg tapte pallplassen med to centimeter, og den har satt seg gjennom treningssommeren. Dette betyr mye for meg, og det betyr mye for dem rundt meg. Det må jobbes hardt for dette, og da er det ekstremt moro å lykkes. Det har vært en karriere med mye motgang, og da er det veldig morsomt å stå på pallen i et verdenscuprenn, sa 27-åringen.

Han beskriver karrieren som en berg-og-dal-bane og at det har vært mye opp og ned på vei mot toppen.

– Jeg har fått høre siden jeg var to år at jeg er veldig tålmodig. Det er mange ganger at jeg har tenkt tanken om det er verdt det, men det har vært bra i de siste to-tre årene med bra progresjon.

Dårlig

Even Northug kom seg til junior-VM som løper for Norge, men det stoppet opp i de første årene hans som senior.

– I de første fire-fem årene som senior var det så dårlig til tider at du har lyst til å finne på noe annet, for du har ikke lyst til å gå rundt å være nummer 20 i norgescuprenn.

Lillebror Northug har likevel aldri mistet troen.

– Jeg har visst at jeg har farten til å henge med de beste, men jeg måtte bare bli godt nok trent til å klare det hele veien. Det har vært et og annet renn som har vært godt til at du har fått troen på å fortsette. Folk rundt meg har vært flinke til å motivere meg. Jeg har trent mye sammen med Petter, og fatter'n har alltid poengtert at jeg har det i meg. Det er ikke alltid like lett å tro på, men det betyr litt ekstra når det er dem som sier det, sa Even Northug.