Kombinert: Hansen og Riiber med favorittseirer i sesongåpningen på Beitostølen

NTB

Gyda Westvold Hansen var overlegen i kvinneklassen under sesongens første kombinertrenn på Beitostølen. Jarl Magnus Riiber vant herrens renn.

Hansen gikk i mål 33,8 sekunder foran Marte Leinan Lund på 5-kilometeren. Ida Marie Hagen fulgte på 3.-plass, 50,6 sekunder bak rennets vinner.

– Det kjentes fint ut. Det var greit å få en gjennomkjøring, og kroppen kjentes fin ut. Jeg gleder meg veldig til sesongen. Det er veldig artig å gå skirenn, så jeg gleder meg til å konkurrere mer, sa Hansen til NRK.

– Jeg håper dette vil gi en boost videre

På herrenes 10 kilometer var det Jarl Magnus Riiber som var sterkest. Heming-løperen gikk i mål 1.51 minutter foran Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak.

– Det svarer fint. Hoppingen har jeg vært veldig trygg på, men på langrennsbiten har jeg vært veldig usikker på hvor jeg står. Jeg har ikke gått et eneste skirenn før nå, men jeg håper dette vil gi en boost videre, sa Riiber til NTB.

– Jeg klarer å gå med bra trykk i 10 kilometer og klarer å holde stinget. Det føles ut som jeg har god kontroll og det er en bekreftelse i seg selv, fortsatte han.

Markerte med skjegg

Verdensmester Gyda Hansen stilte til start med påtegnet skjegg i ansiktet. Det gjorde hun for å sende en melding til Den internasjonale olympiske komité (IOC), som holder døren stengt for kvinnene i vinterlekene i Italia om drøye tre år.

– Vi håper å få fram at dersom vi hadde sett sånn ut, hadde OL i 2026 vært en selvfølge, sa Hansen til NTB før start.

Hele feltet markerte også med å lage en X med stavene på start. Det skulle symbolisere «No exception» – ingen unntak. Det gjorde også herrene i sitt renn.

– Jeg synes for det første at det er en kjip kamp, som de må ta. De står på for å få det til, og vi skal støtte dem, sa Riiber.

Håper at IOC snur

Hansen fortalte at de har fått gods støtte av både sponsorer, konkurrenter, andre skiløpere og Det internasjonale skiforbundet i forbindelse med markeringen.

– Jeg tror all den støtten vi får fra folk rundt, kan være med på å klare å snu IOC, sa Hansen etter målgang.

– Dette er litt harmløst og ikke så veldig bråkete eller provoserende, men det viser at vi er uenige. Vi skal fortsette å stå for meningen vår, sa sportssjef Ivar Stuan.