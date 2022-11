UD med advarsler til nordmenn som reiser til VM i Qatar

NTB

Utenriksdepartementet advarer nordmenn som reiser til Qatar under fotball-VM, om at de kan bli arrestert om de utviser «usømmelig» atferd.

I en egen reiseinformasjon lagt ut på UDs hjemmeside, gis det klare råd og advarsler:

«Qatar er et muslimsk land hvor islamsk lovgivning (sharia) regulerer de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt i Qatar», skriver UD.

«LHBTI-personer som er kjent i offentligheten risikerer å bli arrestert og siktet også for andre former for lovbrudd, eksempelvis atferd som lokalt karakteriseres som «usømmelig», heter det videre i reiserådene.

UD minner også om at det er forbudt å ta med alkohol inn i landet og at alkohol bare må nytes på anviste steder.

Qatarske myndigheter har – til tross for strenge lover – sagt at alle besøkende er velkomne til landet under VM.

I Qatar er det også lover som regulerer seksuelle relasjoner mellom personer som ikke er gift. Det er forbudt å bo sammen med eller dele hotellrom med en person av motsatt kjønn dersom man ikke er gift eller er i nær relasjon.

«Man risikerer bot, fengselsstraff og/eller utvisning», skriver UD.

UD minner også om at ingen som ikke allerede har VM-billett kan reise inn i Qatar før 2. desember.

VM åpner førstkommende søndag og avsluttes med finalen 18. desember.