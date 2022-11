Ukrainsk skiskytterprofil: – Jeg er redd for å drepe

NTB

De ukrainske skiskytterne innleder sesongen i svenske Idre i helgen, men er klare til å reise hjem på kort varsel for å kjempe i krigen mot Russland.

– Hvis de kaller oss inn, er vi der innen noen få timer, sier Anastasija Merkusjina.

27-åringen er del av det ukrainske verdenscuplaget. Parallelt med at krigshandlingene har herjet i hjemlandet, har Merkusjina og lagkameratene fått hjelp av skiskyttermiljøet med å forberede seg til en ny sesong.

Fem nasjoner, blant dem Norge og Sverige, meldte seg da Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i mars tok initiativ til å finne måter å bistå ukrainerne.

Den siste måneden har ti ukrainske løpere forberedt seg til den kommende sesongen i svenske Idre. Resten av verdenscuplaget befinner seg andre steder i Europa, som for eksempel i Norge og Østerrike.

Utelukker ikke innkalling

I helgen skal Anastasija Merkusjina og lagkameratene konkurrere under den nasjonale svenske sesongåpningen i Idre – forutsatt at de ikke kalles hjem for å bidra i krigen.

Merkusjina forteller til det svenske nyhetsbyrået TT at hun og kollegene har en avtale med militærledelsen i Ukraina som gjør at de må kaste alt de har og reise hjem hvis de blir tilkalt.

– Vi har spesielle dokumenter og tillatelse til å reise ut, men de kan kalle oss tilbake, og vi er der innen noen få timer. Men den militære ledelsen sier at det beste vi kan gjøre nå for Ukraina er å konkurrere og gjøre det så godt som mulig, sier Merkusjina.

Hun er ingen hvem som helst i internasjonal skiskyting. Sølv og tre VM-bronser i stafett utgjør deler av merittlisten.

Merkusjina ser ikke helt bort fra at hun må delta i krigen på et senere tidspunkt.

– Det kan bli aktuelt om Belarus blir med i krigen. Hvis landet vårt må forsvare seg fra to fronter. Da kan det bli en virkelig tøff situasjon. Vi følger med på nyhetene og er klare for det.

Redd for å drepe

– Tror du det kan skje?

– Det er stor sjanse for at det vil skje. Ingen trodde at Russland skulle starte krigen. Nå er det en stor trussel fra Belarus. Vi håper at folket i Belarus ikke lar det skje.

– Er du redd?

– Jeg er ikke redd for å forsvare landet mitt, men jeg er redd for å drepe. Jeg forstår at jeg må forsvare landet mitt i denne situasjonen. Men å drepe noen…

Merkusjina stopper kort, før hun fortsetter:

– For meg personlig kan jeg ikke forestille meg det, selv etter alt russerne har gjort. Jeg kan ikke se meg selv løfte pistolen for å skyte noen. Det er umulig å tenke seg. Men jeg forstår at det gjøres for å beskytte landet mitt og beskytte uskyldige mennesker.

Lys i mørket

Skiskytterprofilen gleder seg samtidig over enkelte meldinger fra hjemlandet.

– Det er litt lys i mørket. Vi vinner krigen steg for steg, sier hun.

Merkusjina forteller at hun har flere venner som for tiden kjemper ved fronten.

– Jeg prøver å holde kontakten med dem. De sier ikke så mye når jeg tar kontakt. Jeg vet at de gjør dette for å beskytte landet vårt. Jeg ber for dem.

Det ukrainske skiskytterforbundet har lite penger å bruke på løperne som skal delta i verdenscupen i tiden som kommer. Takket være hjelp utenfra har sesongoppkjøringen vært god.

Nå er tid for konkurranse. Kontrasten til krigshandlingene i hjemlandet er stor.