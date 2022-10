FIS Games-vert kunngjøres snart – alpingutta er skeptiske

NTB

Det er foreløpig flere spørsmål enn svar om de nye FIS-lekene som skal avholdes i 2024. FIS-styremedlem Erik Røste opplyser at en arrangør snart bør være klar.

– I løpet av to-tre uker tror jeg ting bør være klart. Det går raskt nå til at man må sette i gang en ordentlig planlegging, sier Røste til NTB.

Lørdag hadde Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) styremøte i østerrikske Sölden i forbindelse med verdenscupåpningen i alpint, og Røste opplyser at FIS Games ble diskutert.

– Hvordan konseptet blir i 2024, vet vi ikke helt. Men det blir FIS Games i 2024, bekrefter han.

Norges Skiforbund (NIF) er positive til å arrangere de nye lekene i 2028. Arrangementssjef Terje Lund i NIF har opplyst til Adresseavisen at forbundet har gitt muntlig beskjed om å være kandidat da.

I februar 2024 vet man foreløpig fortsatt ikke hvor lekene skal avholdes. FIS' tanke er å øke oppmerksomheten rundt sine idretter når det ikke er VM eller OL.

– Alpint klarer seg veldig fint selv

Henrik Kristoffersen, en av Norges fremste alpinister, bruker ordet «vanskelig» når han blir spurt om hvordan han ser på nyvinningen.

– Hvor skal du gjøre det? Hvor skal du ha plass til så mange mennesker?

– Alpint klarer seg veldig fint selv, holdt jeg på å si. Alpint er såpass stort internasjonalt. I Norge har vel stort sett langrennsløpere blitt spurt om det. Hopp og alpint er mye større enn langrenn i utlandet. Hopp klarer seg også helt fint uten, sier Kristoffersen.

Hoppstjernen Maren Lundby og Norges langrennsener Johannes Høsflot Klæbo har begge vært positive til lekene i uttalelser til VG selv om detaljene for lekene ikke er kjent ennå.

– Det kan jo selvfølgelig være en positiv ting for alle til slutt, sier Kristoffersen.

Hvis Norge skal være vertskap, blir det på flere steder med stor geografisk spredning, og alle det kan bli vanskelig å gjennomføre alle disipliner. Slik kan det bli også i 2024, ifølge Leif Kristian Nestvold-Haugen.

– Det er noen kostnader forbundet med det, og man skal håndtere å ha en arena som kan ha alt. Det er ikke så mange som kan det, sier alpinisten.

Medaljeinflasjon

Han er utøverrepresentant i FIS og har deltatt i flere diskusjoner om temaet.

– Det er spennende, fremoverlent, men fortsatt veldig mange spørsmål som skal besvares, sier Nestvold-Haugen.

– På en annen side: Det fine med at et VM er annethvert år og OL er hvert fjerde, er at verdiene på de mesterskapene blir større. Derfor er jeg også personlig motstander av å øke antall konkurranser og antall medaljer, forteller han.

FIS ønsker med de nye lekene at det ikke blir et «kjedelig» år. Det kan bli for mye, mener Nestvold-Haugen.

– Vi snakker om inflasjon i medaljer. Vi ønsker at hver medalje skal ha lik verdi. Blir det for mange av dem, blir de ikke så spesielle. Det er en fin balanse der: Balanse mellom å selge et produkt og få maksimert verdiene, versus at verdien på hver konkurranse blir mindre.