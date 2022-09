Barcelona-stjerne må opereres – mister trolig Qatar-VM

Barcelonas Ronald Araujo sliter med skade. Foto: Joan Monfort / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Barcelonas Ronald Araujo må gjennom et inngrep etter at han pådro seg en lårskade nylig. Dermed er han etter alle solemerker uaktuell for VM-spill for Uruguay.