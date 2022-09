Coop trekker seg som sponsor om Russland får delta

NTB

Coop, en av hovedsponsorene til Det internasjonale skiforbundet (FIS), sier at de trekker seg ut om FIS åpner for russiske deltakelse kommende sesong.

Det var torsdag at det ble kjent at FIS-topp Michelle Vion åpner for en retur for russiske og belarusiske utøvere i verdenscupen denne vinteren.

– Vi tror nesten ikke at uttalelsene er sanne

Det liker Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis svært dårlig. Han er klar i talen i et intervju med Adresseavisen:

Coop er storsponsor for verdenscupen i langrenn.

– Vi forventer at FIS snarest mulig avkrefter at det er aktuelt, sier Takle Friis til Adresseavisen.

– Vi tror nesten ikke at uttalelsene er sanne, sier Takle Riis.

– Helt uaktuelt å akseptere dette

Han bekrefter at de har vært i direkte kontakt med FIS om saken. Dersom de ikke blir lyttet til så blir det umulig for dem å fortsette som sponsor

– Vi har snakket med FIS og sagt hva vi mener. Det er helt uaktuelt å akseptere dette, og hvis vi ikke blir hørt så betyr det at vi ikke kan fortsette som sponsor, sier Bjørn Takle Friis.

Fredag kom også en samlet, nordisk idrettsbevegelse på banen. De ser ingen grunn til å slippe russerne og belaruserne inn i varmen igjen til den kommende sesongen.