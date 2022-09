Innbytterne reddet Viking i sluttdrama

Mai Traore jubler etter å ha gjort 2-2 for Viking mot Tromsø.

NTB

Mai Traore (22) kom inn og berget Viking fra hjemmetap mot Tromsø i Eliteserien søndag. Han satte inn 2-2 tre minutter ut i tilleggstiden.

Utligningen kom kort tid etter at Warren Kamanzi hadde kontret Tromsø i føringen. Traore fikk vendt om og banket inn et innlegg fra Harald Nilsen Tangen.

Både målscorer og pasningslegger entret banen da det gjensto et kvarter. Grepet skulle bli utslagsgivende på en kveld der Viking så ut til å rote bort alt etter å ta tatt en tidlig ledelse ved Rolf Daniel Vikstøl.

– Et fullt fortjent poeng. Når du scorer mål på overtid, skal du være fornøyd med det, sa Viking-kaptein Zlatko Tripic til Discovery og fortsatte:

– Vi startet 2. omgang veldig dårlig, og Tromsø fikk det spillet de ønsket seg. Vi la om til 4-3-3, og etter det synes jeg vi var mye bedre. Synd at de kontret inn et 1-2-mål.

Ble for ivrig

Det var en vakker heading som ga 1-0. Vikstøl styrte en ball fra Naatan Skyttä mot krysset. Viking hadde god kontroll på et balltrillende, men omstendelig TIL-lag.

Få minutter ut i 2. omgang var det mer sting i Tromsø-angrepet. Christophe Psyché tok ned ballen i kjølvannet av en corner og skjøt inn 1-1 via to motspillere.

Oppgjøret så ut til å ebbe ut i 1-1, men i det 88. minutt slo gjestene effektivt til. Viking presset på for et vinnermål og ble straffet for angrepsiveren. Eric Kitolano stormet framover og la inn på tvers mot Kamanzi. Dermed sto det 1-2 i Stavanger.

Oppgitt

Men dramaet var ikke over. Langt ut i tilleggstiden sto Traore fram og ordnet poengdeling. Etterpå var Tromsø-trener Gaute Helstrup oppgitt over måten laget hans taklet kampens siste minutter på.

– Det er for dårlig. Jeg synes vi var klart best i en lang periode, men så sluttet vi å spille fotball og datt nedpå. Når vi får 2-1, skal vi ikke sprekke opp slik. Det er fjerde gang at vi gir det fra oss på overtid på bortebane, sa Helstrup til Discovery.

Viking ligger på 6.-plass med 33 poeng når sju runder gjenstår. Rogalendingene har kun vunnet én av sine sju siste forsøk i Eliteserien. TIL er nummer ni med 31 poeng.

Eliteserien får et avbrekk ut måneden på grunn av landslagsspill. Vikings neste kamp skjer borte mot Aalesund 2. oktober, mens Tromsø dagen før tar imot serieleder Molde.