Haaland fortsatte målshowet mot Wolverhampton

NTB

Erling Braut Haaland fortsatte å imponere da han scoret sitt 14. mål for Manchester City. Gjestene vant 3-0 mot Wolverhampton i Premier League lørdag.

City fikk en drømmeåpning på kampen da Jack Grealish satte ballen i mål etter 55 sekunder. Det ble starten på Wolves' mareritt på hjemmebane.

– Det var på høy tid, og det var deilig å komme i gang. Folk har med rette stilt spørsmål ved meg. Jeg burde score og assistere mer, sa Grealish til BT Sport.

– Jack spilte veldig bra. Han var sterk, og han scoret et bra mål. Forhåpentligvis spiller han bra i landslagspausen og kommer tilbake i god form, sa City-trener Pep Guardiola.

14 minutter senere noterte også Haaland seg på scoringslisten da han satte inn Citys andre mål med høyrebeinet fra utenfor 16-meteren. Han har nå scoret i sju kamper på rad i ulike turneringer.

Karatetakling og rødt kort

Før pausen gjorde Nathan Collins det enda vanskeligere for vertene. Han dro på seg et rødt kort for å ha karatesparket Grealish i magen.

– Kampen startet veldig bra for oss med de to målene og det røde kortet, spesielt med tanke på at vi kom hit til tidligkamp etter en uke med Champions League-spill, sa Guardiola til BT Sport.

20 minutter før full tid satte Haaland i gang et praktangrep da han spilte Kevin De Bruyne opp på kanten, og belgieren la inn til Phil Foden foran mål. Han kunne enkelt prikke inn 3-0-målet.

Vanvittig statistikk

Haaland har slått knallhardt fra seg etter overgangen til Manchester City. Han står med elleve mål på sine sju første PL-kamper. Han har også notert seg for tre mål på to kamper i Champions League.

Med totalt 14 mål på 824 minutter snitter nordmannen med ett mål per 59. minutt han har spilt for Manchester City. I Premier League er snittet helt nede på ett mål per 52. minutt.