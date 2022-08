Diomande skal forsvare eventyrlig debut-statistikk

Adama Diomande kan få Odd-debuten sin allerede borte mot Aalesund på søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Adama Diomande har for vane å score i sin første kamp for ny klubb. Han ser ikke bort fra at han kan gjøre det samme for Odd mot Aalesund i dag.