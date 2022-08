Ronaldo fikk tilsnakk for mobilslag

Cristiano Ronaldo fikk tilsnakk av politiet etter at han slo mobilen ut av hånden på en ung gutt. Foto: Ian Walton / AP / NTB

NTB

Fotballstjernen Cristiano Ronaldo har fått tilsnakk av politiet etter hendelsen der han angivelig slo mobiltelefonen ut av hånden til en ung gutt sist sesong.

I april tapte Manchester United 0-1 for Everton, og i etterkant sirkulerte det klipp i sosiale medier der det så ut til at Ronaldo slo mobiltelefonen ut av guttens hånd.

Ronaldo tok selv til sosiale medier for å beklage for det som skjedde.

«Det er aldri lett å håndtere følelser i vanskelige øyeblikk slik det vi er i nå. Likevel må vi alltid være respektfulle, tålmodige og være et godt eksempel for ungdom som elsker fotball. Jeg beklager mitt utbrudd og inviterer supporteren til å se en kamp på Old Trafford», skrev portugiseren i april.

Politiet innledet en etterforskning i saken og onsdag opplyser de at den er avsluttet.

«Vi kan bekrefte at en 37 år gammel mann frivillig lot seg intervjue og fikk tilsnakk i forhold til en påstand om skadeverk. Det dreier seg om en hendelse etter kampen mellom Everton og Manchester United», skriver politiet i en uttalelse og opplyser videre at saken er avsluttet.