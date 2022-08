Reagerer på Haalands Viaplay-rolle: – Grunn til å bli mistenksom

NTB

Erling Braut Haalands rolle som ambassadør for Viaplay får presseveteran Trygve Aas Olsen til å reagere. Viaplay mener det går helt fint.

Fredag sendte Viaplay ut en pressemelding der det ble klart at Haaland og Viaplay inngår et samarbeid. Det er ikke kjent hva ambassadørrollen til Haaland innebærer konkret, men han blir blant annet trolig å se i Viaplays markedsføring for Premier League.

– Å bli med Viaplay som har rettighetene til Premier League, i en ambassadørrolle, er noe jeg ser fram til. Jeg er sikker på at vi vil ha mange morsomme år sammen, sier Manchester City-spiller Haaland i pressemelding.

Trygve Aas Olsen, mediekritiker og fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk (IJ), er blant dem som mener publikum har grunn til å reagere.

– Viaplays publikum får grunn til å mistenke Viaplays journalister og kommentatorer for å ville favorisere Haaland på et eller annet vis fordi han har en forretningsmessig tilknytning, sier Olsen til NTB.

Sportssjef Kristian Oma i Viaplay viser til Viaplays avtale med Formel 1-fører Max Verstappen.

– Den er kommersiell, og så dekker vi ham etter gjeldende journalistiske prinsipper redaksjonelt. Det er de to sporene som er nødt til å holdes atskilt. Det er egentlig ikke noe hokuspokus i det, forklarer Oma til NTB.

– Dette skal vi holde atskilt

– Har dere ambisjoner om å drive kritisk journalistikk på Haaland?

– Hvis Haaland går ti kamper uten å score, vil det være et akkurat like kritisk blikk fra oss som fra alle andre. Det kan jeg garantere. Det er også understreket for redaksjonen at vi jobber etter alle journalistiske prinsipper når det gjelder dekningen av Haaland og City. Det kan jeg berolige alle med at dette skal vi holde atskilt.

I den presseetiske Vær varsom-plakaten (VVP) heter det: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

Olsen mener spekulasjoner om inhabilitet allerede har oppstått.

– Det er en saklig grunn til å bli mistenksom her. Da har Viaplay selv satt seg i en situasjon hvor troverdigheten er svekket, sier Olsen.

Alfie Haaland involvert

I tillegg vil Haalands far Alfie ta del i Viaplays Premier League-sendinger.

– Det går fint an å problematisere det om man har lyst, men vi tenker at vi får en unik stemme. Jeg tviler på at vi ser ham mye i studio, trolig en del mer på indre bane. For oss handler det om en stemme som både kjenner PL og ikke minst det største eventyret i norsk fotballs historie fra innsiden. Det er det vi har lyst til å formidle etter beste evne. Jeg tenker vi har fått tilgang på en unik ressurs i så måte, svarer Oma.

Hvis Haaland gjør noe kritikkverdig på banen med reporter Jan Åge Fjørtoft og Alfie Haaland på indre bane, vil det ikke være noe problem, hevder Oma.

– Da skal Fjørtoft stille de riktige spørsmålene. Så blir det behandlet kritisk og grundig i studio, sier han.