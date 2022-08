20-åring med sjokkseier over Tsitsipas i Montreal

Jack Draper sendte Stefanos Tsitsipas ut av Masters 1000-turneringen i Montreal. Foto: Paul Chiasson / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Britiske Jack Draper viste ingen tegn til nerver mot verdensfemmer Stefanos Tsitsipas og slo grekeren i to strake sett i Masters 1000-turneringen i Montreal.

Den 20 år gamle briten vant kampen med sifrene 7-5, 7-6 (7-4) og kunne til slutt juble for avansement til annen runde foran tredjeseedede Tsitsipas. Han møter franske Gaël Monfils i neste runde.

– Jeg trodde ikke jeg skulle spille her, men det lønnet seg å komme. Jeg hadde ikke en konkret kampplan, jeg bare visste at jeg måtte spille godt for å slå Stefanos, sa Draper til arrangøren etter seieren.

Draper er nummer 82 på verdensrankingen etter gjennombruddet for noen måneder siden. I Wimbledon-turneringen tidligere i sommer vant han ett sett i 1.-rundeoppgjøret mot mester Novak Djokovic.