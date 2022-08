Perle av Jevtovic sendte Odd videre i cupen: – Det målet var for Sondre

NTB

Da det hele gikk mot straffesparkkonkurranse, serverte Milan Jevtovic et kremmerhus og sørget for 3-2 til Odd mot Jerv og avansement til fjerde runde i cupen.

Serberen fikk ballen til venstre i 16-meteren og bøyde ballen helt bort i det høyre krysset, utakbart for Jerv-keeper Amund Wichne. Da gjensto det ti minutter igjen av andre ekstraomgang.

Kampen gikk til ekstraomganger etter to underholdende omganger i kveldssola på Levermyr i Grimstad. Mikael Ingebrigtsen scoret begge Odds mål, mens Mikael Ugland og Amadou Diallo sto for Jervs nettkjenninger. Jervs siste kom etter en stygg tabbe av Sondre Rossbach.

– Det var veldig viktig for oss, men dette målet var for Sondre. Han gjør en feil og jeg er veldig glad på hans vegne, sa Jevtovic til Telemarksavisa.

Rossbach løp hele veien fra egen halvdel for å gratulere Jevtovic med scoringen.

Ute av form

Jerv sto med fem strake tap i Eliteserien før oppgjøret. Arne Sandstø gjorde ni endringer på laget som røk 1-3 for Haugesund, og de gulkledde var godt med stort sett hele kampen. Odd på sin side kom til Grimstad med fem kamper i Eliteserien uten seier.

Kampen startet i et forrykende tempo. Jerv kom til avslutning før ti sekunder var spilt, men keeper reddet.

Bare to minutter senere fikk Odd sin første scoring. Ingebrigtsen bøyde Odd i ledelsen med en lekker scoring.

Jerv brukte et kvarter på å utligne. Jervs Iman Mafi la godt inn fra venstre, og Odd-kaptein Steffen Hagens klarering gikk rett på keeper Rossbach. Returen satte Ugland i mål.

Kampen svingte fram og tilbake, og begge lag skapte bra med sjanser. Ingebrigtsen fikk ballen foran mål, dro av en mann og satte sin andre for dagen få sekunder før pause.

Gode bytter

Sandstø gjorde tre endringer et kvarter ut i andre omgang og fikk umiddelbart betalt for det. Diallo sendte ballen i mål etter at Rossbach skled med ballen i beina og ga Jerv muligheten til å utligne.

I ekstraomgangene kom Jerv tre mot to med innbytter Aral Simsir i spissen. Syver Aas rev ned Simsir og tok en for laget og avverget fort en scoring.

Utover i ekstraomgangene var det flere slitne bein, men Jevtovic hadde krefter igjen da han satte inn den avgjørende scoringen på lekkert vis.

Midtstopper Ole Martin Kolskogen fikk en god mulighet på overtid, men hans avslutning fra 16 meter gikk like til side for mål, og cupen var med det over for de gulkledde fra Sørlandet.