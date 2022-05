TV 2-reporter i tåregass-kaos utenfor Stade de France

NTB

TV 2s sportsreporter Arilas Berg Ould-Saasa havnet midt i kaoset da det ble brukt tåregass utenfor arenaen der Champions League-finalen ble spilt.

Kampstart ble utsatt med 36 minutter på grunn av kaoset utenfor Stade de France i Paris. Flere har meldt at politiet brukte tåregass mot fansen.

TV 2 har publisert et klipp som viser at deres reporter Ould-Saada gikk ned i knestående mens politiet sprayet tåregass. Han sier også at det var røykbomber utenfor arenaen etter at kampen hadde startet.

– Det har vært totalt kaos lenge, sier Ould-Saada.

Uefa har opplyst at fans uten billetter forsøkte å ta seg inn på stadion og skapte kaos. Flere har på Twitter rettet skarp kritikk mot arrangøren.