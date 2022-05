Godset temmet Glimt borte– hentet opp 0-2 med Friday-scoring

Fred Friday utliknet for Strømsgodet mot Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

NTB

Tittelforsvarer Bodø/Glimt fikk ikke Strømsgodset ned på jorda i Eliteserien fotball. Innbytter Fred Friday skjøt inn 2-2-utlikningen

Dermed står Glimt på 13 kamper etter åtte kamper denne sesongen.

Friday straffet Glimt-laget da han tråklet seg inn mot mål og utlignet. Glimt-keeper Nikita Haikin var nær ved å få en hånd på ballen. Friday hadde vært på banen bare sju-åtte minutter før han sikret ett poeng for gjestene.

«Godset» kom til kampen med tre seirer og en uavgjort på de fire siste kampene, og det stoppet ikke opp i Bodø heller. Drammenslaget var helt med spillemessig i 1.-omgangen.

Amahl Pellegrino utnyttet et stort rom da han ordnet 1-0 mot sin tidligere arbeidsgiver etter bare vel tre minutter. Godsets forsvar ble satt ut av spill etter en langpasning før målet.

Landslagsuttatte Brede Moe la på til 2-0 etter en snau halvtime. Han løp seg fri på en corner og fikk hodet på ballen.

Haikin surret det så til med føttene da han skulle håndtere et tilbakespill. Johan Hove reduserte til 1-2 etter at gjestene fikk betalt for hardt arbeid på noe som ikke var en sjanse.

Glimt imponerte ikke spillemessig, og Strømsgodset forsvarte seg bra og var også småfarlig flere ganger. Det lå en utligning i lufta en stund før Godset fikk 2-2.

For Glimt venter toppkamp borte mot Molde søndag. Kvelden før spiller Strømsgodset hjemme mot Viking.