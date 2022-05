NRK: Vil ha Jonas Wille som landslagssjef i håndball – Kjelling fikk nei

Norges landslagssjef Christian Berge (t.v.) og assistenttrener Jonas Wille etter håndballkampen mellom Sverige og Norge på Ondrej Nepela Arena i Bratislava under EM 2022 i Slovakia og Ungarn. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Håndballforbundet har landet på Kristianstad-trener Jonas Wille (45) som landslagssjef for de norske håndballgutta etter Christian Berge, erfarer NRK.

NRK viser til «kilder», men ansettelsen er ikke bekreftet.

– Jeg har hatt kontakt med Norges Håndballforbund noen ganger opp gjennom årene, men ikke noe om Jonas Wille og jobben i Norge. Dersom det skulle komme et initiativ, så er vi åpne for det. Jonas har satt et stort avtrykk i vår klubb i løpet av ganske kort tid. I tillegg til det sportslige, er hans medmenneskelighet en spesielt god egenskap, sier klubbsjef i Kristianstad Jesper Larsson til NTB.

Wille og Drammen-trener Kristian Kjelling er de to kandidatene som har vært åpne om sine søknader. Kjelling bekrefter overfor TV 2 at han ikke nådde opp.

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått beskjed om at jeg ikke får jobben. Utover det har jeg ikke noen kommentar om prosessen, sier han.

Stoppes ikke

Kristianstads klubbsjef signaliserer at Willes nåværende arbeidsgiver ikke vil skape problemer om nordmannen kan bli landslagssjef i sitt hjemland.

– Ingen kommentar nå, sier NHFs generalsekretær Erik Langerud til NTB.

Wille er fra Halden og trener i dag det svenske laget Kristianstad. Han har tidligere vært trener for blant andre Halden topphåndball, Midtjylland i Danmark og Skövde i Sverige. I tillegg var han assistent for avtroppende landslagssjef Christian Berge i en kortere periode. Wille var blant annet med i EM sist vinter.

Nei til profiler

Prosessen med å ansette ny landslagssjef etter Berge har pågått siden mars. Det har vært flere kandidater til jobben, deriblant Kjelling. Også Børge Lund, Michael Apelgren og Nicolej Krickau har vært nevnt som aktuelle for jobben.

Landslagssjefjobben i Norge er omfattende og inneholder flere oppgaver utover å ha ansvaret for seniorlandslaget.

Norge har sin første samling med kamper under ny ansvarlig i oktober. Første mesterskap blir VM i Polen og Sverige i januar. Gruppene i verdensmesterskapet vil bli trukket senere i år.

Norge har hatt tre mesterskap på rad uten å nå sitt toppnivå. Siden EM-2020 er det ikke blitt norsk semifinaleplass i OL, VM og EM.