Eliteserielagene videre i cupen – Tromsø med brakseier

Tromsøs Jasse Tuominen vartet opp med hattrick på under 20 minutter i første omgang da «Gutan» knuste Ishavsbyen 8-0 i cupen.

NTB

Tromsø ga Ishavsbyen en kalddusj med 8-0-seier i første runde av cupen, mens Hønefoss ble redusert til ni mann mot Strømsgodset i første omgang.

Det ble ingen cupbomber i kampene med start klokka 18.00 da 1. runde i cupen ble fullført torsdag kveld. For de fleste eliteserielagene var avansementet sikret tidlig i kampene.

Fire elitelag hadde sikret avansement tidligere, og alle de ti topplagene med tidlig kampstart slo følge. De to med senere avspark leder klart, og alt tyder på at samtlige lag fra øverste divisjon får være med også i 2. runde.

Til pause ledet Tromsø 6-0 over Ishavsbyen etter blant annet hattrick fra Jasse Tuominen og måldobbel fra Runar Norheim. Kampen endte 8-0.

Målfest og røde kort

HamKam var også i scoringshumør da de vant 7-0 bort mot Furnes. Hei fikk et ublidt møte med Odd, som vant 6-1.

Også serieleder Viking vartet opp med festfotball og mange mål da de slo Rosseland 6-1 borte. Gjestene ledet med tre mål før kvarteret spilt. I Trøndelag fikk Verdal føle på overmakten da Rosenborg vant 6-0.

Mellom Hønefoss og Strømsgodset var det målløst til hvilen, men førstnevnte hadde allerede fått to mann utvist. Ahmed El-Amrani snakket på seg sitt andre gule kort etter halvtimen, før Omar el Ghaouti taklet på seg direkte rødt sekunder før pause. Oppgjøret endte 4-0 i favør Strømsgodset.

Øvrige resultater:

Vålerenga vant 5-1 over Kolbukameratene, mens Bodø/Glimt seiret 4-0 over Rana. Aalesund slo Fjøra 3-0, mens Haugesund nøyde seg med tomålsseier over Djerv 1919. Den kampen endte 3-1.

Kampene Express – Jerv og Østsiden – Sarpsborg pågår.