Måltørken over for Haaland – scoret i målfesten mot Wolfsburg

Erling Braut Haaland scoret endelig for Dortmund igjen. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

NTB

Erling Braut Haaland hadde gått fem strake kamper uten mål for Dortmund, men nordmannen scoret to ganger i 6-1-seieren over Wolfsburg i Bundesliga lørdag.