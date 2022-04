Woods bak Hovland etter svak runde i US Masters

Golflegenden Tiger Woods slet med puttingen sin under den tredje runden i Masters-turneringen i Augusta-banen. Foto: Robert F. Bukaty / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tiger Woods hadde en vond tredje runde i US Masters lørdag. Golfikonet gikk seks slag over par og er nå sju slag over par totalt på Augusta-banen.