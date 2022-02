Mowinckel-rival trosser skadene – kommer til OL som tittelforsvarer

OL-mester Sofia Goggia skal til Beijing-lekene tross skadene hun pådro seg i et stygt fall forrige måned. Foto: Giovanni Auletta / AP / NTB

NTB

Italias fartsdronning Sofia Goggia stiller på startstreken i Beijing-OL. For under to uker siden fikk hun skader i både kneet og leggen etter et stygt fall.