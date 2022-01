David Ortiz i velkjent positur mens han ser en homerun seile opp på tribunen. «Big Papi» ble tirsdag valgt inn i Hall of Fame. Foto: Charles Krupa, AP / NTB

David «Big Papi» Ortiz ble valgt inn i baseballens Hall of Fame første gang han var valgbar. Han fikk 77,9 prosent av stemmene.

75 prosent er grensen for å udødeliggjøres i æresgalleriet i Cooperstown. Ortiz var den eneste som fikk nok stemmer i år. Han er den fjerde dominikanskfødte spiller som velges inn.

Sluggeren ble folkehelt i Boston da han i 2004 hjalp byens Red Sox til klubbens første tittel på 86 år. Han førte Red Sox til ytterligere to World Series-triumfer før han ga seg, med ry for å være blant de mest «clutch» (best når det gjelder) spillere noensinne.

Hans heltestatus økte ytterligere med lederposisjonen han inntok da Boston i 2013 ble rammet av et terrorangrep mot byens maratonløp.

– This is our fucking city, sa han direkte på TV med klar beskjed til terroristene.

Nådde ikke opp

Mens Ortiz kom inn i første forsøk, var det 10. og siste gang på stemmeseddelen for to av de beste spillerne i nyere tid. Homerunkongen Barry Bonds fikk 66,0 prosent, superkasteren Roger Clemens 65,2. Begge er sterkt knyttet til dopingbruk, og det felte dem.

Siden dopingavsløringene som rammet Major League baseball på 1990-tallet er ingen spiller som er dopingtatt, har medgitt doping eller er sterkt knyttet til dopingmistanker valgt inn.

Både Bonds og Clemens ville vært selvskrevne om bare prestasjonene på banen talte. De kommer til å få en ny sjanse når de skal vurderes av veterankomiteen som i år slapp hele seks mann gjennom nåløyet.

A-Rod langt bak

Alex Rodriguez, som i sin tid var sportens største og høyest gasjerte stjerne, var på stemmeseddelen første gang og fikk 34,3 prosent av stemmene. Han har innrømmet å ha dopet seg i store deler av karrieren.

Ortiz er den 58. som velges inn i første forsøk. Han hadde en liten dopingskygge hengende over seg ettersom det er meldt at han i 2003 avga en positiv prøve i en undersøkelse som skulle være anonym og konsekvensfri, da ligaen skulle kartlegge problemet og utarbeide sanksonsreglement.

Han har alltid benektet å ha dopet seg.