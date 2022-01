Målløst for Sørloths Real Sociedad mot Getafe

Alexander Sørloth fikk en time for Real Sociedad søndag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Real Sociedad og Getafe spilte 0-0 i spansk toppliga søndag. Alexander Sørloth spilte en drøy time for vertene.

Sørloth startet kampen for Sociedad, men markerte seg ikke stort. han ble byttet ut etter en times spill. Dermed gikk han målløs av banen i sin 15. ligakamp for sesongen. Han har scoret ett mål for Sociedad i ligaen så langt. Det målet kom i 2-2-kampen mot Atlético Madrid i oktober.

Nordmannen scoret imidlertid mot Atlético for noen dager siden og bidro til at laget avanserte fra åttedelsfinalen i cupen.

Med søndagens poeng innehar Sociedad fortsatt 5.-plassen i La Liga, to poeng bak nevnte Atlético. Det er to poeng ned til Villarreal på sjetteplassen. Getafe kjemper i bunnstriden og har med søndagens resultat fire poeng ned til Cádiz under streken.

Søndagens oppgjør var av det tamme slaget, der ingen av lagene greide å etablere noe spill. Hjemmelaget var nærmest. På overtid fikk Alexander Isak en enorm mulighet, men avslutningen fra 17 meter traff tverrliggeren.

Neste kamp for Sørloths lag er mot Valencia, mens Getafe skal møte Levante.

Barcelona brukte 87 minutter på å score mot bunnlaget Alavés. Frenkie de Jong satte inn 1-0 og den avgjørende scoringen assistert av nysigneringen Ferrán Torres. Xavis mannskap er på 5.-plass med 35 poeng, fire poeng opp til Atlético Madrid som er på plassen over som gir direkte innpass i mesterligaen.