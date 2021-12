Rekdal sikker på RBK-gull: – Vi skal klare det i min periode

NTB

Kjetil Rekdal er overbevist om at Rosenborg vinner Eliteserien med ham som trener, men tviler ikke på at det blir en krevende oppgave.

– Det er en krevende jobb. Lista er å bli nummer én i Norge, og drømmen er å komme til Champions League igjen, men det er langt fram. Først skal vi bli best i Norge, raskest mulig. Det blir krevende og vanskelig, det kommer til å gå i bølger, men jeg er overbevist om at vi skal klare det i min periode, sier Rekdal til Nidaros.

Den nyansatte RBK-treneren legger ikke skjul på at Bodø/Glimt og Molde er trusler, men fremhever at Rosenborg skal ta tilbake tronen i norsk fotball.

– Vi skal ikke sitte og håpe at de andre blir dårligere. Hva de andre driver med, er ikke viktigst for oss. Viktigst for oss, det er vårt eget husarbeid. Den kursen skal vi sette i gang, sier Rekdal.

– Får ingenting gratis

53-åringen signerte en treårskontrakt med trønderne like før julaften. Han er klar på at det blir en tøff oppgave å reise den gamle storheten.

– Man får ingenting gratis av å trene Rosenborg. Selvfølgelig har det vært perioder der de har vært suverene, men det er ikke nå, sier han.

Rosenborg endte i år på en skuffende femteplass i Eliteserien. Det skilte 15 poeng opp til seriemester Bodø/Glimt, og for første gang på svært mange år står laget uten mulighet til å kvalifisere seg for europacupspill.

Tatt seriegull tidligere

Rekdal ledet HamKam til gull i 1. divisjon i går. Tidligere har han tatt Vålerenga til både seriegull (2005) og cuptriumf (2002). I tillegg vant han to NM-titler med Aalesund i 2009 og 2011.

Romsdalingen hadde et mislykket treneropphold i Start mellom 2018 og 2019. Der greide han ikke å redde laget fra nedrykk, og han måtte forlate klubben kort tid etter 1.-divisjonsåpningen sesongen etter.

Rosenborg vant sist Eliteserien i 2018.