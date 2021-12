Bodø/Glimt sikret seriegullet – sendte Mjøndalen ned i 1. divisjon

Bodø/Glimts Amahl Pellegrino jubler for scoring mot Mjøndalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Bodø/Glimt scoret to ganger på de fire første minuttene av serieavslutningen mot Mjøndalen, vant til slutt 3-0 og forsvarte seriegullet i norsk fotball søndag.

Glimt trengte ett poeng i sesongens siste kamp for å følge opp fjorårets ligatittel. Den oppgaven løste Kjetil Knutsens mannskap med bravur.

Mjøndalen var på sin side avhengig av tre poeng for å fornye kontrakten på øverste nivå. Det skulle vise seg å bli for tøft. Dermed endte bruntrøyene sist i Eliteserien og rykker ned.

Sist mannskapet til Vegard Hansen spilte på nest øverste nivå, var i 2018-sesongen. Siden den gang har laget berget plassen med knapp margin to ganger før årets nedrykk.

Bodø/Glimt kunne søndag starte feiringen av en ny formidabel sesong, der klubben også har gjort seg bemerket i Europa. Deltakelsen i conferenceligaen er ennå ikke over.

Sjokkstart

De som håpet på et Mjøndalen-mirakel, fikk raskt kaldt vann i årene. Det var nemlig Glimt som sjokkstartet på bortebane. Kun to minutter var spilt da Erik Botheim utnyttet en stygg feil av Joackim Olsen Solberg og sendte serielederen i ledelsen. Målet var Glimt-spissens 15. for sesongen.

Tyngre kunne kampen knapt startet for vertene, men verre skulle det bli. To minutter etter ledermålet ble Amahl Pellegrino frispilt bak Mjøndalen-forsvaret. Glimt-måltyven rundet keeper og satte ballen i det tomme målet.

– Vi gikk i strupen på dem og straffet dem knallhardt, sa Pellegrino til Discovery i pausen.

Mjøndalen hadde lite å by på før pause. Hjemmelagets eneste mulighet fikk Fredrik Brustad da han fant plass bak Glimt-forsvaret i kampens første minutt. Avslutningen ble avverget av keeper Idar Lysgård.

– Forferdelig kjedelig. Det ble to situasjoner i starten av kampen som ødela for oss, sa Mjøndalen-bautaen Christian Gauseth til Discovery.

Takket av

Søndagens kamp markerte karrierepunktum for veteranen Gauseth. Klubblegenden kom til Mjøndalen i 2013 og har siden tjent bruntrøyene trofast.

Søndag fikk han en tung avslutning. Hjemmelaget var aldri spesielt nær å sjøsette en snuoperasjon og redningsaksjon etter pause. I stedet ble de siste 45 minuttene relativt sjansefattige.

Med ti minutter igjen la imidlertid Fredrik Bjørkan på til 3-0 for gjestene. Forsvarsprofilen forlater Glimt til fordel for Hertha Berlin etter inneværende sesong.

Et kvarter før slutt forlot Gauseth banen til ovasjoner. Mjøndalen-profilen løp bort til fansen og kastet drakta opp på tribunen før han forlot gressmatta.