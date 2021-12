Ronaldos 800. mål hjalp United til 3-2-seier over Arsenal – Ødegaard scoret og laget straffe

NTB

Cristiano Ronaldo scoret sitt 800. og 801. mål i karrieren og ga Manchester United 3-2 i en dramatisk kamp mot Arsenal. Martin Ødegaard scoret og laget straffe.

Ødegaard sto for en nesten tro kopi av Ronaldos jubileumsscoring da han tre minutter etter den utlignet til 2-2, men det var han som skulle bane vei for portugiserens vinnermål da han kom sent inn i en duell og felte Fred. Det ble hjemreise uten poeng.

– Vi fortjente bedre, men vi møtte et lag med mye kvalitet, og da må man nesten være perfekt, sa Arsenal-kaptein Pierre-Emerick Aubameyang til Amazon.

Ralf Rangnick så kampen fra tribuneplass tre dager før han leder United i kamp for første gang. Michael Carrick avsluttet tiden som vikarmanager ubeseiret og avslørte etter kampen at han nå forlater United etter 15 år som spiller og trener.

– Det var helt og holdent min avgjørelse. Lojaliteten til Ole (Gunnar Solskjær) var en faktor, men det er mange ting som ligger bak beslutningen, sa Carrick til Amazon Prime,

– Han kan bli en virkelig toppmanager i framtiden. Han vet mye om fotball og hvordan han skal formidle det, sa Bruno Fernandes om Carrick.

Kontroversiell scoring

Arsenal innledet kampen klart best og tok ledelsen etter et snaut kvarter, men på en måte som vil bli diskutert en god stund. Emile Smith-Rowe skjøt ballen i mål mens United-keeper David de Gea lå nede med skade.

Gjestene hadde ikke skyld i skaden. Det var United-spiller Fred som tråkket på de Gea mens et hjørnespark fra Ødegaard var på vei inn i feltet. Keeperen kastet seg ned og ble liggende mens Harry Maguire nikket ut.

Mohamed Elneny vant i lufta, og Smith-Rowe skjøt i mål på volley. Dommeren blåste da han så at de Gea lå nede, men da var ballen allerede i mål. Siden Arsenal ikke hadde begått noen forseelse, resulterte VAR-gjennomgangen i at det ble dømt mål, og United-protestene hjalp ikke.

Jubileum

Fernandes utlignet rett før pause i sin 100. kamp for United. En dårlig klarering av Ben White ble stoppet av Maguire, og via Jadon Sancho og Fred havnet ballen hos portugiseren, som scoret.

– Det har vært en vanskelig tid for oss. Vi tok en sterk seier i dag, men kampene kommer tett, så vi må bare stå på, sa midtbanestjernen til Amazon.

Den andre omgangen startet med en god sjanse til hvert lag. Først leverte de Gea en god redning på en stuss fra Gabriel, så fikk Aaron Ramsdale kroppen i veien da Ronaldo avsluttet fra spiss vinkel.

I det 52. minutt var tiden inne for Ronaldos jubileumsmål. Gabriel Martinelli mistet ballen ved midtstreken, og United kontret raskt. Marcus Rashford slo skrått ut i feltet, der Ronaldo var nådeløs og skjøt ballen i mål ved lengste stolpe.

Glede og fortvilelse

Den ledelsen varte bare tre minutter før Arsenal leverte en ganske nøyaktig kopi. Martinelli la inn fra høyre, og Ødegaards utligning lignet veldig på Ronaldos, bare at den kom fra litt lenger hold.

Kampen levde for fullt, men så kom Ødegaard litt sent inn i en duell med Fred i eget straffefelt. United-spilleren gikk ned og ropte på straffe. Dommer Martin Atkinson sto godt plassert og slo ut med armene, men etter VAR-titting var det ikke tvil om at det hadde vært kontakt, og Ronaldo fikk ta straffe.

Han banket ballen midt i mål og jublet for sin 130. United-scoring. Den ga seier i den siste kampen med Carrick som trenervikar, og Rangnick kunne fra sin tribuneplass se laget han skal lede resten av sesongen bedre tabellsituasjonen.

– Jeg tror vi møter ham i morgen. Dette blir en ny start, sa Fernandes.

United er oppe på 7.-plass, to poeng bak Arsenal på 5.-plassen.