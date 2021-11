The Athletic: Ralf Rangnick enig med United

NTB

Ralf Rangnick skal ha blitt enig med Manchester United om å bli klubbens nye midlertidige hovedtrener, melder britiske The Athletic.

Den velrenommerte tyskeren er for tiden sportsdirektør i Lokomotiv Moskva, men skal nå forlate dem for engelsk fotball. The Athletic forventer at de ikke blir noen problemer med å løse tyskeren fra kontrakten med Moskva-laget.

Ifølge det britiske magasinet har Rangnick blitt enig om en seksmånederskontrakt før han etter det skal gå inn i en konsulentrolle i klubben som skal strekke seg over to år.

Han vil da etterfølge Ole Gunnar Solskjær etter at han ble sparket sist søndag. Michael Carrick har fungert som trener for laget i mellomtiden og tok United videre i mesterligaen med 2-0-seier mot Villarreal tidligere i uken.

Rangnick har trent både Hannover, Schalke, Hoffenheim og RB Leipzig i tysk Bundesliga.

De røde djevlene møter Chelsea til helgen, men den kampen vil komme for tidlig for Rangnick som trenger å få godkjent sin arbeidstillatelse før han tar fatt på jobben.