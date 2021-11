EU krever bevis på at Peng Shuai har det bra

Saken om tennisprofilen Peng Shuai har engasjert en hel verden. Les mer Lukk

NTB

Kina må fremlegge sikre bevis på at Peng Shuai har det bra, krever EU. Tennisprofilen var ikke å se på over to uker etter anklager om seksuelt overgrep.