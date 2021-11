FN krever bevis på at Peng har det bra

NTB

Stadig flere etterlyser den kinesiske tennisprofilen Peng Shuai. Fredag gikk FN ut og ba om bevis på at hun er i god behold.

FNs komité for menneskerettigheter krever også en transparent gransking av 35-årige Pengs anklager mot Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli.

– Det er vil være viktig å få beviser på hvor hun er og hvordan hun har det. Vi anmoder om at det settes i gang en åpen etterforskning av hennes anklager om seksuelle overgrep, sier Liz Throssell.

Hun er talsperson for FNs menneskerettighetssjef Michelle Bachelets kontor.

Ingen har hørt fra Peng etter at hun 2. november la ut en melding på Weibo – Kinas svar på Twitter – der tennisstjernen anklaget Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år siden.

– Ifølge tilgjengelig informasjon har Peng, en tidligere verdensener i double, ikke blitt sett eller hørt fra siden hun la ut sine anklager om seksuelle overgrep. Vi vil understreke at det er viktig å få vite hvor hun er og hvordan hun har det, sier Throssell.

Peng har vunnet både Roland Garros- og Wimbledon-turneringen i double.